Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Зарплатные ожидания жителей Перми оказались ниже, чем в среднем по России

Стали известны зарплатные ожидания пермяков по итогам первого квартала 2026 года. Они оказались ниже, чем средние и медианные в России. Данные предоставил финансовый университет при Правительстве РФ.

Shutterstock

Среднее значение желаемой зарплаты в Перми составляло 147 тыс. рублей, медианное — 118 тыс. рублей. В России же средние ожидания на уровне 166 тыс. рублей, а медианные — в 122 тыс. рублей.

Самые высокие средние зарплатные ожидания у жителей Владикавказа (211 тыс. рублей), Новокузнецка (207 тыс.), Мурманска (206 тыс.), Кургана (203 тыс.), Сочи (197 тыс.). В Москве, например, они составляют 196 тыс. рублей в месяц. Самые низкие ожидания в Махачкале, Ульяновске, Рязани и Костроме — от 144 тыс. рублей и ниже.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: