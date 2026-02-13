С компенсацией психолога и расходов на питание: названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля

Также в списке высокооплачиваемых вакансий на рынке труда — прораб строительно-монтажных работ, которому готовы платить от 135 до 162 тыс. руб. в месяц и ведущий бухгалтер с зарплатой 120 тыс. рублей. Последнему готовы компенсировать занятия спортом, английским языком, консультации с психологом и медицинские услуги. В списке топ-вакансий февраля в Перми находятся еще и инженер по эксплуатации зданий. Ему готовы платить от 108 тыс. руб. в месяц, выдавать премии и компенсировать расходы на питание.

По данным Supejob, в Перми и в других крупных городах России более высокие зарплаты предлагают медицинским работникам.

