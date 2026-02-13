Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

С компенсацией психолога и расходов на питание: названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля

Названы самые востребованные в Перми в вакансии в феврале 2026 года. По данным сервиса SuperJob, на первом месте расположился стоматолог-терапевт с зарплатой от 150 тыс. рублей, которому готовы оплатить аренду жилья на первый месяц и компенсировать расходы на переезд в случае необходимости.

Shutterstock

Также в списке высокооплачиваемых вакансий на рынке труда — прораб строительно-монтажных работ, которому готовы платить от 135 до 162 тыс. руб. в месяц и ведущий бухгалтер с зарплатой 120 тыс. рублей. Последнему готовы компенсировать занятия спортом, английским языком, консультации с психологом и медицинские услуги. В списке топ-вакансий февраля в Перми находятся еще и инженер по эксплуатации зданий. Ему готовы платить от 108 тыс. руб. в месяц, выдавать премии и компенсировать расходы на питание.

По данным Supejob, в Перми и в других крупных городах России более высокие зарплаты предлагают медицинским работникам.

Информационный обзор редакции.  

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: