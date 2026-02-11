Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Назван среднемесячный доход, необходимый пермякам для одобрения ипотеки на квартиру

Стало известно, какой среднемесячный доход должен быть у жителя Перми для того, чтобы ему одобрили ипотеку на двухкомнатную квартиру. Сумму подсчитали эксперты «РБК Недвижимости» в крупных городах России: учитывались ставка на февраль 2026 года и стоимость квартиры в 55м2 на вторичном рынке.

Freepik

Чтобы получить одобрение ипотеки на «двушку» пермяку в среднем нужно получать 151,7 тыс. рублей. Такой же доход, кстати, требуется от жителей Уфы. При этом средняя стоимость квартиры в обоих городах — 6,5 млн рублей.

Больше всего дохода для одобрения ипотеки нужно москвичам — 523,9 тыс. рублей при средней стоимости квартиры в 22,6 млн рублей. Петербуржцам потребуется 297,5 тыс. рублей, а казанцам — 248,6 тыс. рублей.

