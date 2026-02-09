Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Медианная предлагаемая зарплата превысила 68 тысяч рублей

Медиана предлагаемой зарплаты в Пермском крае в январе 2026 года составила 68,2 тыс. рублей. За год она выросла на 10%. При этом медианная ожидаемая зарплата за первый месяц года составила 60 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в Пермском крае предлагали в топ-менеджменте (123,3 тыс.), стратегиях и инвестициях (119,4 тыс.), в транспортной сфере (108 тыс.), строительстве и недвижимости (105 тыс. руб.), сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу HeadHunter. Самые маленькие зарплаты предлагали соискателям в сферах науки и образовании (47,8 тыс.), розничной торговле (48,8 тыс.), в туризме, гостиницах и ресторанах (49,8 тыс. руб.).

В среднем по России медианная предлагаемая зарплата в январе составила 81 тыс. рублей, а ожидаемая — 80 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.

