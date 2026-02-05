Число пермяков с доходами от 100 тысяч рублей выросло в семь раз

За 11 лет в Пермском крае в семь раз увеличилось число жителей с зарплатой выше 100 тыс. рублей. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Пермьстат, если в 2013 году доля таких пермяков составляла 1,6%, то в 2024-м — 11,3%.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Росстат сообщали, что по итогам 2024 года доля россиян с доходом выше 100 тыс. рублей достигла исторического максимума — таких теперь 16,7%.
Доля пермяков, получающих 75 -100 тыс. рублей, выросла с 2,1% до 9,4%, с доходами 27-45 тыс. рублей — с 18,4% до 26,7%. За 11 лет сократилось количество жителей Пермского края, получающих меньше 7 тыс. рублей — в 2024 году на их долю приходилось 0,7%.
Комментарии (0)