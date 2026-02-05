Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Антимонопольщики проверят, насколько обоснованно подорожал хлеб

Пермская УФАС собирается изучить стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Специалисты будут проверять как производителей, так и магазины, в частности, их финансово-экономические показатели за 2025 год.

Ранее Росстат зафиксировал повышение средних цен на хлеб в России: ржаной подорожал на 13,4%, пшеничный — на 11,2%. Общая инфляция была на уровне 6%, скорость роста стоимости хлеба обогнала ее в два раза.

Подобные проверки обоснованности повышения стоимости хлеба будут проходить по всей стране.

