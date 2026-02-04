Пермяки назвали желаемый уровень МРОТ: за год он снизился на тысячу рублей

В Перми запрос к уровню минимального размера оплаты труда снизился на год на 2,7%. По данным на февраль 2026 года, он составляет 50,7 тыс. рублей (был 51,7 тыс. рублей). И это один из самых умеренных запросов среди городов-миллионников, меньше только в Волгограде — 49,4 тыс. рублей.

Самые высокие запросы МРОТ у жителей Москвы (63,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (59,2 тыс. рублей), Хабаровска (58,3 тыс. рублей).

