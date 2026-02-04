Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Пермяки назвали желаемый уровень МРОТ: за год он снизился на тысячу рублей

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 тыс. рублей, но жители крупных городов считают, что этого недостаточно. Аналитики Superjob выяснили желаемые суммы МРОТ: опрос проводили у экономически активного населения РФ.

Shutterstock

В Перми запрос к уровню минимального размера оплаты труда снизился на год на 2,7%. По данным на февраль 2026 года, он составляет 50,7 тыс. рублей (был 51,7 тыс. рублей). И это один из самых умеренных запросов среди городов-миллионников, меньше только в Волгограде — 49,4 тыс. рублей.

Самые высокие запросы МРОТ у жителей Москвы (63,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (59,2 тыс. рублей), Хабаровска (58,3 тыс. рублей). 

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: