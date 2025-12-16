Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Среднедушевой доход в Пермском крае превысил 57 тысяч рублей

Пермский край занял 50-е место из 85 в рейтинге российских регионов по среднедушевым доходам населения за третий квартал 2025 года. Они составили 57,4 тыс. рублей. В среднем по стране он на уровне 73 тыс. рублей.

Freepik

Рейтинг рассчитан Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе региональной статистики ЕМИСС и Росстата за июль — сентябрь 2025 года. За год среднедушевые доходы в Пермском крае выросли на 4%. По итогам третьего квартала их соотношение к фиксированному набору товаров и услуг составляет 2,28. Для сравнения: у лидеров рейтинга оно не меньше 5.

Первые места занимают регионы Крайнего севера: среднедушевой доход в Ненецком автономном округе составляет 171,9 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 157,7 тыс. рублей, в Чукотском автономном округе — 207 тыс. рублей. Москва на четвертом месте с показателем в 167,4 тыс. рублей. В конце списка регионов по доходам за третий квартал 2025 года расположились республики Ингушетия (26,8 тыс. рублей), Тыва и Карачаево-Черкессия (по 36 тыс. рублей).

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: