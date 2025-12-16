Среднедушевой доход в Пермском крае превысил 57 тысяч рублей

Рейтинг рассчитан Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе региональной статистики ЕМИСС и Росстата за июль — сентябрь 2025 года. За год среднедушевые доходы в Пермском крае выросли на 4%. По итогам третьего квартала их соотношение к фиксированному набору товаров и услуг составляет 2,28. Для сравнения: у лидеров рейтинга оно не меньше 5.

Первые места занимают регионы Крайнего севера: среднедушевой доход в Ненецком автономном округе составляет 171,9 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 157,7 тыс. рублей, в Чукотском автономном округе — 207 тыс. рублей. Москва на четвертом месте с показателем в 167,4 тыс. рублей. В конце списка регионов по доходам за третий квартал 2025 года расположились республики Ингушетия (26,8 тыс. рублей), Тыва и Карачаево-Черкессия (по 36 тыс. рублей).

