Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Известно, сколько пермяков не смогут выехать на новогодние каникулы за границу из-за долгов

Более 400 тыс. жителей Пермского края не смогут выехать за границу в этом году. Судебные приставы установили запрет тем, у кого есть задолженности по разным категориям исполнительных производств, в том числе за услуги ЖКХ, кредиты, административные штрафы, налоги и алименты.

Shutterstock

В пресс-службе УФССП по Пермскому краю рассказали, что запрет на выезд из страны помог судебным приставам взыскать больше 18,5 млн рублей.

По данным на начало декабря, статус должников имеет около 1 млн жителей Пермского края — это примерно половина всего взрослого населения региона.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: