Известно, сколько пермяков не смогут выехать на новогодние каникулы за границу из-за долгов

В пресс-службе УФССП по Пермскому краю рассказали, что запрет на выезд из страны помог судебным приставам взыскать больше 18,5 млн рублей.

По данным на начало декабря, статус должников имеет около 1 млн жителей Пермского края — это примерно половина всего взрослого населения региона.