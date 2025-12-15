Известно, сколько пермяков не смогут выехать на новогодние каникулы за границу из-за долгов

Более 400 тыс. жителей Пермского края не смогут выехать за границу в этом году. Судебные приставы установили запрет тем, у кого есть задолженности по разным категориям исполнительных производств, в том числе за услуги ЖКХ, кредиты, административные штрафы, налоги и алименты.
В пресс-службе УФССП по Пермскому краю рассказали, что запрет на выезд из страны помог судебным приставам взыскать больше 18,5 млн рублей.
По данным на начало декабря, статус должников имеет около 1 млн жителей Пермского края — это примерно половина всего взрослого населения региона.
