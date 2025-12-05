Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Больше 80 процентов пермяков оплатили имущественные налоги вовремя

Больше 80% жителей Пермского края оплатили имущественные налоги вовремя — до 1 декабря. Как рассказала глава региональной ФНС Наталья Гурова, такая тенденция наблюдается не первый год.

Shutterstock

По данным ФНС, сумма начислений имущественных налогов за 2024 год в Пермском крае составила 6,7 млрд рублей. Было создано больше 1,1 млн сводных налоговых уведомлений: в них за 940 тыс. учтенных комнат и квартир, 876 тыс. земельных участков, 386 тыс. жилых домов, 74 тыс. машиномест и гаражей. Квартира с самой большой площадью в Пермском крае — 571,8 м2, а автомобиль с самой большой мощностью — 796,7 л.с.

