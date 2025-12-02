Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Известно, сколько лет нужно копить на первоначальный взнос по ипотеке жителю Пермского края

Пермский край попал в двадцатку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Исследование проводили эксперты «РИА Рейтинг». Они оценивали, сколько лет нужно семье из двух работающих взрослых и ребенка, чтобы накопить 30% стоимости квартиры площадью 60 м2.

Freepik

Пермякам нужно примерно 2,85 года, чтобы накопить нужную сумму на первоначальный взнос. Она составит 1,53 млн рублей. С этим показателем регион занимает 17-е место из 85.

Быстрее всего на первоначальный взнос по ипотеке могут накопить жители Ханты-Мансийского автономного округа — им нужно 1,68 года. Также в списке лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 года) и Чукотский автономный округ (2,07 года). Дольше всего копить — больше 9 лет — придется жителям республик Дагестан и Чечня.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: