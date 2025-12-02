Известно, сколько лет нужно копить на первоначальный взнос по ипотеке жителю Пермского края

Пермякам нужно примерно 2,85 года, чтобы накопить нужную сумму на первоначальный взнос. Она составит 1,53 млн рублей. С этим показателем регион занимает 17-е место из 85.

Быстрее всего на первоначальный взнос по ипотеке могут накопить жители Ханты-Мансийского автономного округа — им нужно 1,68 года. Также в списке лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (1,82 года) и Чукотский автономный округ (2,07 года). Дольше всего копить — больше 9 лет — придется жителям республик Дагестан и Чечня.

