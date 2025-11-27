Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

За год число самозанятых в Пермском крае увеличилось на 56 тысяч

В Пермском крае продолжает расти число бизнесменов. По данным на ноябрь 2025 года, в регионе 105,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 247,1 тыс. самозанятых.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как рассказала министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина, за год число представителей малого и среднего бизнеса выросло на 3,8 тыс., самозанятых стало больше на 56 тыс.

В 2025 году в Пермском крае был создан Фонд креативных индустрий. По данным на ноябрь, реестр участников включает уже более 6 тыс. предпринимателей.

