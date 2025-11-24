За месяц в Пермском крае подорожали яйца, овощи и компьютеры

Цены в Пермском крае за месяц выросли на 0,65%. Сильнее всего подорожали за месяц подорожали яйца (+10,57%) и плодовоовощная продукция (+5,57%), а сахар, напротив, упал в цене. В пресс-службе отделении Пермь Уральского ГУ Банка России объяснили, что продовольственные товары подорожали из-за роста затрат производителей отдельных продуктов питания.

В категории непродовольственных товаров в октябре 2025 года увеличилась стоимость компьютеров, холодильников, телевизоров, топлива (в пределах 2-3%) . Выросли цены на медицинские товары, особенно востребованные в «сезон простуд».