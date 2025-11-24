Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

За месяц в Пермском крае подорожали яйца, овощи и компьютеры

Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов России, но в Пермском крае она до сих пор высокая — 8,98% против среднего показателя по стране в 7,71%. Такие данные за октябрь 2025 года предоставил Банк России.

Unsplash

Цены в Пермском крае за месяц выросли на 0,65%. Сильнее всего подорожали за месяц подорожали яйца (+10,57%) и плодовоовощная продукция (+5,57%), а сахар, напротив, упал в цене. В пресс-службе отделении Пермь Уральского ГУ Банка России объяснили, что продовольственные товары подорожали из-за роста затрат производителей отдельных продуктов питания.

В категории непродовольственных товаров в октябре 2025 года увеличилась стоимость компьютеров, холодильников, телевизоров, топлива (в пределах 2-3%) . Выросли цены на медицинские товары, особенно востребованные в «сезон простуд».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: