Для малого бизнеса в Пермском крае готовят специальный налоговый режим

АУСН будет доступен для компаний и ИП с численностью до 5 сотрудников, годовым доходом до 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств до 150 млн рублей. Налоговые ставки останутся фиксированными: 8% для режима «доходы» и 20% для режима «доходы минус расходы», и они не могут быть снижены на региональном уровне.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что специальный налоговый режим рассчитан на три года — до 31 декабря 2027 года. АУСН даст возможность компаниям и ИП не платить некоторые налоги и обязательные платежи, например, налог на прибыль, НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности, страховые взносы. Налог будет рассчитываться на основе данных онлайн-касс, уполномоченных финансовых организаций, операторов электронных площадок и сведений, переданных предпринимателем через личный кабинет налогоплательщика.