Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Известно, сколько налогоплательщиков будут платить НДС по новым правилам

Стало известно, сколько налогоплательщиков в Пермском крае будут платить НДС по новым правилам в 2026 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Пермский парламент» со ссылкой на руководителя краевого отделения УФНС России Наталью Гурову.

Shutterstock

С 2026 года НДС должны начать платить те компании, чей доход превысит 20 млн рублей. По оценке налоговой службы, таких в Пермском крае 10%.

В 2025 году правила уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) изменились. НДС стали платить владельцы бизнеса с оборотом свыше 60 млн рублей, по данным налоговой, это 3% компаний и индивидуальных предпринимателей в Пермском крае.

Осенью министерство финансов России предложило изменения в Налоговый кодекс, чтобы компании на УСН платили НДС при доходе более 10 млн рублей. Изменения должны были вступить в силу с 1 января 2026 года. Депутаты Госдумы решили, что переход к этим изменениям должен быть постепенным, предложив снизить порог дохода с 20 млн рублей в 2026 году до 10 млн рублей в 2028 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: