Известно, сколько налогоплательщиков будут платить НДС по новым правилам

С 2026 года НДС должны начать платить те компании, чей доход превысит 20 млн рублей. По оценке налоговой службы, таких в Пермском крае 10%.

В 2025 году правила уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) изменились. НДС стали платить владельцы бизнеса с оборотом свыше 60 млн рублей, по данным налоговой, это 3% компаний и индивидуальных предпринимателей в Пермском крае.

Осенью министерство финансов России предложило изменения в Налоговый кодекс, чтобы компании на УСН платили НДС при доходе более 10 млн рублей. Изменения должны были вступить в силу с 1 января 2026 года. Депутаты Госдумы решили, что переход к этим изменениям должен быть постепенным, предложив снизить порог дохода с 20 млн рублей в 2026 году до 10 млн рублей в 2028 году.