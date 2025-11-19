Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Прожиточный минимум вырастет в 2026 году до 17 тысяч рублей

С 2026 года прожиточный минимум на душу населения в Пермском крае вырастет на 1110 рублей и составит 17 424 рубля. Соответствующее постановление подписано главой региона Дмитрием Махониным и опубликовано на портале правовой информации.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличится до 18 992 рублей, для пенсионеров — до 14 985 рублей, а для детей — до 16 901 рубля. В таком виде он будет действовать в течение года, до 31 декабря 2026 года.

Отметим, что в 2025 году прожиточный минимум в Пермском крае вырос примерно на 2 тыс. рублей в каждой из категорий. 

