Прожиточный минимум вырастет в 2026 году до 17 тысяч рублей

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличится до 18 992 рублей, для пенсионеров — до 14 985 рублей, а для детей — до 16 901 рубля. В таком виде он будет действовать в течение года, до 31 декабря 2026 года.

Отметим, что в 2025 году прожиточный минимум в Пермском крае вырос примерно на 2 тыс. рублей в каждой из категорий.