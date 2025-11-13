Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Количество молодых предпринимателей выросло на восемь процентов за год

По итогам первых шести месяцев 2025 года число молодых предпринимателей в Пермском крае выросло до 127 тыс. человек. За год их количество увеличилось на 8%, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Freepik

Доля предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет составляет 38%. Из них больше 15 тыс. индивидуальные предприниматели, 3 тыс. юридические лица и более 109 тыс. самозанятые. Популярными направлениями среди молодых предпринимателей в Пермском крае остаются розничная торговля, строительство, автомобильные перевозки, рекламная деятельность и индустрия красоты.

По данным министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, на начало второго полугодия 2025 года в регионе зарегистрировано более 331 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

