Количество молодых предпринимателей выросло на восемь процентов за год

Доля предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет составляет 38%. Из них больше 15 тыс. индивидуальные предприниматели, 3 тыс. юридические лица и более 109 тыс. самозанятые. Популярными направлениями среди молодых предпринимателей в Пермском крае остаются розничная торговля, строительство, автомобильные перевозки, рекламная деятельность и индустрия красоты.

По данным министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, на начало второго полугодия 2025 года в регионе зарегистрировано более 331 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.