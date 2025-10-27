Зарплаты на удаленке в Перми увеличились на 45%

По данным аналитиков hh.ru, за январь-сентябрь 2025 года в Прикамье не только выросли зарплатные предложения, но и увеличилось количество вакансий с удаленным форматом работы — на 10%, достигнув отметки в 12,8 тысяч.

Схожие темпы роста зарплат показали Ульяновская область (+45%, до 66,8 тыс. руб.) и Оренбургская область (+44%, до 66,8 тыс. руб.), однако по абсолютному значению средней зарплаты Пермский край оказался впереди.

Как отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, удаленная работа перестала быть просто приятным бонусом. Сегодня для кандидатов это один из ключевых факторов при выборе работодателя. В тройку главных требований входят: высокий доход (важен для 79% соискателей), гибкий график (53%) и возможность работать удаленно (учитывают почти 50% кандидатов).

Наибольший спрос на удаленных сотрудников наблюдается в сфере продаж и клиентского сервиса. В топ самых востребованных специалистов входят менеджеры по продажам и работе с клиентами, операторы call-центров и специалисты контактных центров.

Недавно мы рассказывали, что Пермский край попал в топ-10 регионов по уровню медианной зарплаты гендиректоров с января по сентябрь 2025 года: она составила 175 тыс. рублей.

