За сентябрь больше всего выросли цены на помидоры и яйца

На 11% за месяц выросла стоимость помидоров, на 6,4% — яиц, на 4% подорожал чеснок, на 2,9% — сгущенное молоко. В целом продовольственные товары стали стоить немного дешевле из-за сезонного снижения цен на овощи и фрукты.

Из непродовольственных товаров рост цен в сентябре показали средства связи (на 6,8%), а также детские шапки (5,4%) и мужские джемперы (4,1%). В Пермьстате рассказали, что традиционно для начала учебного года поднялась стоимость услуг в системе образования (на 2,5-13,4%) и проживания в студенческом общежитии (в 1,3 раза).