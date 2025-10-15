Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

За сентябрь больше всего выросли цены на помидоры и яйца

В Пермском крае за месяц больше всего подорожали яйца, образовательные услуги и смартфоны. Пермьстат опубликовал индекс потребительских цен по итогам сентября 2025 года.

Freepik

На 11% за месяц выросла стоимость помидоров, на 6,4% — яиц, на 4% подорожал чеснок, на 2,9% — сгущенное молоко. В целом продовольственные товары стали стоить немного дешевле из-за сезонного снижения цен на овощи и фрукты.

Из непродовольственных товаров рост цен в сентябре показали средства связи (на 6,8%), а также детские шапки (5,4%) и мужские джемперы (4,1%). В Пермьстате рассказали, что традиционно для начала учебного года поднялась стоимость услуг в системе образования (на 2,5-13,4%) и проживания в студенческом общежитии (в 1,3 раза).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: