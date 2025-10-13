Среднемесячная зарплата в Перми выросла за год: рассказываем, к какой сумме она приблизилась

Пермь заняла 43-е место рейтинге по уровню зарплаты: за год она выросла на 14,6%. Такие данные приводят аналитики РИА Рейтинг, основываясь на статистику за январь–июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям, также учитывался фиксированный потребительский набор по регионам.
За первую половину 2025 года среднемесячная зарплата в Перми достигла 82,3 тыс. рублей. Соотношение фиксированного потребительского набора и чистой зарплаты составило 3,37. Для сравнения: у лидеров рейтинга оно больше 5.
Первое место по уровню среднемесячных зарплат у Анадыри (они равны 196,7 тыс. рублей), затем идут Москва (174,1 тыс. рублей) и Новый Уренгой (167,6 тыс. рублей). Ниже всего зарплаты в Грозном, Владикавказе и Нальчике — на уровне 50 тыс. рублей.
