Известно, сколько нужно зарплат, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

В среднем по России для первоначального взноса на покупку «однушки», а это 20% от суммы, нужно 14 зарплат. Год назад требовалось 15: аналитики отмечают, что доступность жилья немного выросла.

Максимальный первоначальный взнос по ипотеке в Москве, жителям нужно 2,8 млн рублей или 19 среднегородских зарплат. В Санкт-Петербурге нужно будет 1,9 млн рублей или 20 зарплат, а в Казани — 1,6 млн рублей или 21 зарплату. Минимальный первоначальный взнос среди городов-миллионников зафиксировали в Волгограде: чтобы собрать 20% от стоимости квартиры нужно 831 тыс. рублей или 15 зарплат.

