Финансы

Чистая медианная зарплата в Пермском крае превысила 61 тысячу рублей

Чистая медианная зарплата в Пермском крае достигла 61 547 рублей. Данные по итогам второго квартала 2025 года составил центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Медианной зарплаты в Пермском крае хватит на 2,5 фиксированного набора товаров и услуг. С этим показателем регион занимает 28-е место из 85.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО, где на медианную зарплату в 148,6 тыс. рублей можно купить 5,1 фиксированного набора. Затем идут Чукотский АО (171,1 тыс. рублей и 4,3 набора) и Ненецкий АО (116,8 тыс. рублей и 4 набора). В конце списка Чечня и Ингушетия — медианная зарплата в этих регионах на уровне 31-32 тыс. рублей.

Во втором квартале 2025 года в среднем по России медианная зарплата чуть выше 64 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.

