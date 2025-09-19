Продукты в августе стали стоить дешевле, но за год все равно подорожали на 12 процентов

Продовольственные товары за август незначительно подешевели — на 0,54%, в основном это произошло за счет свежего урожая картофеля, помидоров, моркови, капусты, лука, яблок и груш. Снизилась стоимость масла и сыра благодаря тому, что выросла их производительность. Подорожало мясо, так как в целом по стране снизилось производство говядины и свинины. В целом за год стоимость продовольственных товаров выросла на 12,15%.

В августе 2025 года подорожали непродовольственные товары — на 0,83%. Средства связи, парфюмерия и косметика в Пермском крае стали стоить дороже, чем в целом по стране. Зато автомобили подешевели, так как продавцы продолжили снижать цены на них для стимулирования продаж.

Стоимость услуг в августе 2025 года в Пермском крае снизилась на 0,96%. Особенно заметно уменьшение стоимости поездок на отдых на Черноморское побережье из-за экологической обстановки на курортах Анапы. Также в списке услуг, которые стали стоить дешевле: проезд на такси, отдых в санаториях, речные круизы и экскурсионные туры.