Названа самая высокооплачиваемая вакансия сентября: сотруднику готовы платить 200 тысяч рублей

Самую высокую зарплату — от 130 до 200 тыс. рублей в месяц — предлагают монтажнику по подключению интернета. Бонусом будут премии, полис ДМС, компенсация топлива. Далее в списке вакансий — мастер бригады отделочных работ и главный инженер проекта на производстве химической продукции. Будущим сотрудникам обещают платить от 130 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно.

Также в топ-5 высокооплачиваемых вакансий сентября в Перми попали инженер по эксплуатации зданий (от 104 тыс. руб.) и руководитель торгового сектора в компании по продаже товаров для строительства (от 102 тыс. руб.).

Недавно мы рассказывали о том, что средняя зарплата учителей в 2025 году должна вырасти до 67 тысяч рублей.

