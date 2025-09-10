Банк России: на одного пермяка в среднем приходится больше 3 банковских карт

С января по июнь 2025 года жители Пермского края совершили 717,5 млн транзакций на сумму более 1,1 трлн рублей. Чаще всего пермяки оплачивают картами товары и услуги — на такие операции приходится 51,4%.

Переводы между владельцами карт составляют 44,7% от общего объема операций, а снятие наличных через банкоматы — 5,7%. По данным пресс-службы отделения Банка России по Пермскому краю, операций по снятию денег через банкоматы стало меньше за год. Всего за первое полугодие пермяки снимали деньги 12,4 миллиона раз на общую сумму 224,9 млрд рублей.

Сейчас в Пермском крае работает более 2 тыс. банкоматов и 81 тыс. POS-терминалов. За год их число незначительно снизилось. Зато на 59% выросло число торговых точек с сервисом «наличные на кассе» — их 1,6 тыс.

Информационный обзор редакции.