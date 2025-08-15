Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Названы продукты, стоимость которых за год не выросла, а снизилась

За год в Перми социально значимые продовольственные товары подешевели. Стоимость в августе 2025 года снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Заметнее всего упали в цене куриные яйца (на 57%) и шлифованный рис (на 46%). Стоимость белокочанной капусты и картофеля снизилась на 24-23%, поваренной соли на 14%, моркови на 12%. Курица и пшеничная мука подешевели на 6%, сахар-песок — на 3%. 

В перечне 24 продовольственных товара первой необходимости. Кроме перечисленных выше, в него входят: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, чай черный байховый, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, крупа гречневая – ядрица, вермишель, лук репчатый, морковь, яблоки.

В УФАС объяснили, что стоимость продуктов снизилась благодаря соглашению о стабилизации цен местных властей с представителями торговых сетей. Сейчас в Пермском крае действует четыре таких документа, еще с двумя федеральными продуктовыми сетями ведут переговоры.

