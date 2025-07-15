В краевой ФНС менее чем за три месяца зарегистрировались 80 блогеров

В ФНС подробно рассказали про соотношение блогеров по разным видам ОКВЭД.

По коду 73.11.1 (распространение рекламы в соцсетях) зарегистрировались 27 человек, по коду 70.21.1 (распространение информации в соцсетях) отметились 26 блогеров, по коду 70.21.9 (прочие связи с общественностью) прошли регистрацию 14 человек, по коду 73.11.9 (рекламное агентство) зарегистрировались 13 блогеров.

Как отметила глава краевого Управления ФНС Наталья Гурова, блогеры могут получить статус физического или юридического лица, а также индивидуального предпринимателя. Если ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей и нет сотрудников, то блогер может зарегистрироваться как самозанятый.

Когда на блогера работает команда и его доход за год больше 2,4 млн рублей, то необходимо открывать ИП. А вот если блог ведут сразу несколько человек, то тут нужно создать ООО — общество с ограниченной ответственностью.

«В случае несвоевременной оплаты налогов налогоплательщик несет дополнительные расходы: во-первых, ежедневно на сумму отрицательного сальдо начисляются пени. С учетом высокой ставки рефинансирования сумма пени может быть значительной. В случае принятия мер взыскания в судебном порядке дополнительно присуждается госпошлина, размер которой составляет минимум 2 тыс. руб. Если взыскание осуществляется через службу судебных приставов, накладывается к взысканию и сумма исполнительского сбора, минимум 1 тыс. руб», — добавила Наталья Гурова.

Недавно мы делились интересным фактом из области финансов: каждый десятый пермяк высоко оценивает свое умение грамотно распоряжаться деньгами.