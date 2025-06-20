Каждый десятый высоко оценивает свой уровень финансовой грамотности

81% опрошенных хотел бы повысить свою финансовую грамотность. Большинство (65%) оценивают ее на среднем уровне, а 13% не удовлетворены знаниями. Женщины больше, чем мужчины заинтересованы в повышении уровня управления деньгами — 84% против 75%. Более финансово грамотными считаются пермяками в возрастных группах 18-24 года и 25-34 года. Судя по результатам исследования, меньше сведущи в этом вопросе люди после 65 лет.

Основными способами повышения финансовой грамотности пермяки называют чтение информационных сайтов про финансы (44%) и специализированных форумов (32%), а также изучение рассылки от банков с описанием банковских продуктов и их применением (29%).

Недавно мы рассказывали о том, что миллиардеров в Пермском крае за год стало меньше.

Информационный обзор редакции.