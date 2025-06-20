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Финансы

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Каждый десятый высоко оценивает свой уровень финансовой грамотности

Большинство жителей Пермского края хотят повысить свою финансовую грамотность, на высоком уровне оценивает ее каждый десятый. Таковы результаты исследования от Центра аналитики МТС AdTech и МТС Банк.

Shutterstock

81% опрошенных хотел бы повысить свою финансовую грамотность. Большинство (65%) оценивают ее на среднем уровне, а 13% не удовлетворены знаниями. Женщины больше, чем мужчины заинтересованы в повышении уровня управления деньгами — 84% против 75%. Более финансово грамотными считаются пермяками в возрастных группах 18-24 года и 25-34 года. Судя по результатам исследования, меньше сведущи в этом вопросе люди после 65 лет.

Основными способами повышения финансовой грамотности пермяки называют чтение информационных сайтов про финансы (44%) и специализированных форумов (32%), а также изучение рассылки от банков с описанием банковских продуктов и их применением (29%).

Недавно мы рассказывали о том, что миллиардеров в Пермском крае за год стало меньше.

Информационный обзор редакции.

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