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Финансы

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Миллиардеров в Пермском крае за год стало меньше

За год в Пермском крае снизилось количество миллиардеров. По итогам 2024 года в регионе зарегистрировано 12 человек, чей доход превышает 1 млрд рублей. Среди них — восемь мужчин и четыре женщины.

Shutterstock

Самый большой доход по данным за 2024 года был в размере 6,9 млрд рублей. Как сообщает «В курсе.ру», его получил мужчина от операций с ценными бумагами. Еще 12 пермяков приближены к статусу «миллиардер»: они зарегистрировали доходы от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

По итогам 2023 года в Пермском крае было 20 миллиардеров: тех, чей зарегистрированный доход превышал 1 млрд рублей.

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