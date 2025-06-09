Миллиардеров в Пермском крае за год стало меньше

Самый большой доход по данным за 2024 года был в размере 6,9 млрд рублей. Как сообщает «В курсе.ру», его получил мужчина от операций с ценными бумагами. Еще 12 пермяков приближены к статусу «миллиардер»: они зарегистрировали доходы от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

По итогам 2023 года в Пермском крае было 20 миллиардеров: тех, чей зарегистрированный доход превышал 1 млрд рублей.