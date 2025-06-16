За чертой бедности живут 8,7 процентов пермяков

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Пермском крае составляет 1,81, а в среднем по России он равен 2,10. За чертой бедности живут 8,7% пермяков, но за год их число сократилось на 1,1%. В среднем по стране 7,2% такого населения.

Лидерами рейтинга по доходам в 2024 году стали Ямало-Ненецкий АО с показателем в 3,94, а также Ненецкий и Чукотский АО, где отношение между медианными доходами и фиксированным набором составляет 3,74 и 3,21 соответственно. В конце списка республики Тува (1,26), Карачаево-Черкесия (1,21) и Ингушетия (1,13), в которой четверть населения живут за чертой бедности.

Информационный обзор редакции.