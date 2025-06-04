Средняя зарплата в мае оказалась немного выше, чем указывали пермяки в резюме

Предлагаемая средняя зарплата по итогам мая 2025 года в Пермском крае была на уровне 62,3 тыс. рублей. Она оказалась на 2,3 тыс. рублей выше той, что ожидают соискатели, сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter. В целом в России предлагаемая зарплата в мае 2025 года составила 75 тыс. рублей.
В мае 2025 года было 17,1 тыс. новых вакансий (меньше на 25%, чем в прошлом году), а количество резюме, напротив, выросло на 31% до 89,6 тыс.
По данным на начало июня в Пермском крае сохраняется умеренная конкуренция на рынке труда: в среднем на одну вакансию приходится 5,2 резюме. Это на 0,4 меньше среднероссийского уровня.
Недавно мы рассказывали о том, какой средний размер пенсии в Пермском крае.
Информационный обзор редакции.
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