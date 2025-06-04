Средняя зарплата в мае оказалась немного выше, чем указывали пермяки в резюме

В мае 2025 года было 17,1 тыс. новых вакансий (меньше на 25%, чем в прошлом году), а количество резюме, напротив, выросло на 31% до 89,6 тыс.

По данным на начало июня в Пермском крае сохраняется умеренная конкуренция на рынке труда: в среднем на одну вакансию приходится 5,2 резюме. Это на 0,4 меньше среднероссийского уровня.

Недавно мы рассказывали о том, какой средний размер пенсии в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.