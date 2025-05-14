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Стал известен средний размер пенсии в Пермском крае

Средняя пенсия в Пермском крае выросла до 24,3 тыс. рублей. Такие данные со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России приводит РБК.

Shutterstock

В этом году страховые пенсии увеличены на 9,5%, в том числе это коснулось работающих пенсионеров. Таких в Пермском крае на данный момент около 122,5 тыс. человек.

Также с 1 апреля в Пермском крае проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, на 14,75%. Средний размер социальной пенсии вырос до 16,5 тыс. руб. Повышение коснулось 70,2 тыс. пенсионеров, из которых 67,2 тыс. — получатели социальных пенсий.

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