Стал известен средний размер пенсии в Пермском крае

В этом году страховые пенсии увеличены на 9,5%, в том числе это коснулось работающих пенсионеров. Таких в Пермском крае на данный момент около 122,5 тыс. человек.

Также с 1 апреля в Пермском крае проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные, на 14,75%. Средний размер социальной пенсии вырос до 16,5 тыс. руб. Повышение коснулось 70,2 тыс. пенсионеров, из которых 67,2 тыс. — получатели социальных пенсий.