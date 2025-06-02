Ателье премиального уровня на улице Ленина собираются продать

Ателье премиального уровня Atelier 2.0 выставили на продажу. Оно находится в историческом особняке в центре Перми, в одном из помещений «Аптеки Бартминского».
Готовый бизнес и сам бренд собираются продать за 6,5 млн рублей в связи с переездом собственника за границу. «Бренд Atelier2.0 зарекомендовал себя на рынке как высококачественная услуга — пошив из лучших европейских тканей с кутюрными обработками, ручной сборкой мужского пиджака и женских корсетов. Клиентами ателье являются известные, влиятельные люди Перми и Пермского края», — рассказала редакции «Прм.Собака.ru» владелица ателье Ольга Геранина.
Недавно мы рассказывали о том, что магазин MAAG планируют закрыть на реконструкцию.
Информационный обзор редакции.
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