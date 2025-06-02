Ателье премиального уровня на улице Ленина собираются продать

Готовый бизнес и сам бренд собираются продать за 6,5 млн рублей в связи с переездом собственника за границу. «Бренд Atelier2.0 зарекомендовал себя на рынке как высококачественная услуга — пошив из лучших европейских тканей с кутюрными обработками, ручной сборкой мужского пиджака и женских корсетов. Клиентами ателье являются известные, влиятельные люди Перми и Пермского края», — рассказала редакции «Прм.Собака.ru» владелица ателье Ольга Геранина.

Недавно мы рассказывали о том, что магазин MAAG планируют закрыть на реконструкцию.

Информационный обзор редакции.