Средняя зарплата в маленьких и средних городах Пермского края не дотянула до 60 тысяч рублей

Средняя ежемесячная заработная плата в Пермском крае составила 57,3 тыс. руб. По данным авторов исследования, РИА Рейтинг, за год она выросла на 19,3%. С такими показателями Прикамье оказалось на 45-м месте (из 82). Средней зарплаты жителей средних и малых населенных пунктов в Пермском крае хватило на 2,58 фиксированных наборов товаров и услуг (по ценам 2024 года).

Первые места в рейтинге провинциальных зарплат у Ямало-Ненецкого АО (146,2 тыс. руб.), Ненецкий АО (138,3 тыс. руб.), Магаданской области (151,3 тыс. руб.). В конце списка оказались республики Чечня (29,8 тыс. руб.), Ингушетия (32,7 тыс. руб.) и Дагестан (34,7 тыс. руб.). Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге не было.

Недавно мы рассказывали о том, что медианная зарплата курьера в Пермском крае превысила 150 тысяч рублей.

Информационный обзор редакции.