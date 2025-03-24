Медианная зарплата курьера превысила 150 тысяч рублей

Специалистам с высшим образованием работодатели предлагают около 65 тыс. рублей, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на аналитиков HeadHunter. В январе 2025 года максимальная зарплата курьеров в Пермском крае достигла 184,2 тыс. рублей (рост на 75 тыс. рублей).

Недавно мы приводили данные Пермьстата о том, в каких сферах за год зарплата выросла сильнее всего. Курьеров там нет.

Информационный обзор редакции.