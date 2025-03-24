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Медианная зарплата курьера превысила 150 тысяч рублей

Медианная зарплата курьеров в Пермском крае оказалась в 2,3 раза больше, чем у людей с высшим образованием. По данным на январь 2025 года она составила 150,1 тыс. рублей.

urii Bagrov/Shutterstock.com

Специалистам с высшим образованием работодатели предлагают около 65 тыс. рублей, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на аналитиков HeadHunter. В январе 2025 года максимальная зарплата курьеров в Пермском крае достигла 184,2 тыс. рублей (рост на 75 тыс. рублей).

Недавно мы приводили данные Пермьстата о том, в каких сферах за год зарплата выросла сильнее всего. Курьеров там нет.

Информационный обзор редакции.

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