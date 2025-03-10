Известно, в каких сферах за год зарплаты выросли сильнее всего

Рост реально начисленной зарплаты с учетом индекса потребительских цен был не таким значительным и составил 8,1%.

Самая высокая зарплата в Пермском крае в 2024 году была у работников сфер добычи полезных ископаемых (107,9 тыс. руб.), а также информации и связи (107,6 тыс. руб.). Самые низкие доходы, судя по данным Пермьстата, были у сотрудников гостиниц и предприятий общепита (42,2 тыс. руб.).

Больше всего за год зарплата выросла у риелтеров (+30,3% до 44,7 тыс. руб.), а также у представителей административной деятельности (+23,3% до 48,1 тыс. руб.) и обрабатывающих производств (19,8% до 84,9 тыс. руб.).