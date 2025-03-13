За два года зарплатные ожидания пермяков выросли на 20 тысяч рублей

С 2023 года зарплатные ожидания в Пермском крае выросли на 50% — с 40 тыс. рублей. За это же время средние предлагаемые зарплаты увеличились на 34% — с 45 тыс. рублей.

Как сообщает HeadHunter, ссылаясь на результаты опроса среди работодателей, рост зарплат продолжится в 2025 году, но его темпы замедлятся. Повысить оклады намерены 63% компаний.

Недавно мы рассказывали о том, в каких сферах за год зарплаты выросли сильнее всего.

Информационный обзор редакции.