За два года зарплатные ожидания пермяков выросли на 20 тысяч рублей

За два года средние зарплатные ожидания жителей Пермского края выросли до 60 тыс. рублей. По данным онлайн-платформы по рекрутингу HeadHunter на февраль 2025 года, они практически сравнялись с тем, что предлагали работодатели — 60,3 тыс. рублей.
С 2023 года зарплатные ожидания в Пермском крае выросли на 50% — с 40 тыс. рублей. За это же время средние предлагаемые зарплаты увеличились на 34% — с 45 тыс. рублей.
Как сообщает HeadHunter, ссылаясь на результаты опроса среди работодателей, рост зарплат продолжится в 2025 году, но его темпы замедлятся. Повысить оклады намерены 63% компаний.
Недавно мы рассказывали о том, в каких сферах за год зарплаты выросли сильнее всего.
Информационный обзор редакции.
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