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Финансы

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Зарплаты стоматологов в Перми выросли на 18% за год

В Пермском крае в 2024 году зафиксирован рост заработных плат для врачей-стоматологов. По данным аналитиков hh.ru, медианная зарплата стоматологов составила 107,9 тыс. рублей, что на 16,3 тыс. рублей (на 18%) больше, чем в 2023 году.

prostooleh/freepik

Зарплаты стоматологов в Пермском крае заметно выше, чем в среднем у врачей других специальностей. Так, средняя предлагаемая зарплата для врачей в 2024 году составила 79,3 тыс. рублей, что на 28,6 тыс. рублей меньше, чем у стоматологов.

Наиболее высокооплачиваемая вакансия для стоматологов в начале 2025 года — стоматолог-терапевт с зарплатой до 350 тыс. рублей в месяц.

Спрос на стоматологов также растет. За 2024 год в Пермском крае было открыто более 400 вакансий для этих специалистов, что на 18% больше, чем годом ранее. Этот показатель выше среднего по стране на 17%.

Недавно мы рассказывали, каким специалистам предлагали зарплату от 200 тысяч рублей в месяц.

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