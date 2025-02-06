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Известно, каким специалистам предлагали зарплату от 200 тысяч рублей в месяц

В Пермском крае появилось 1,5 тыс. вакансий с зарплатным предложением не менее 200 тыс. рублей. Данными за январь 2025 года поделились аналитики сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter.

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Чаще всего зарплату от 200 тыс. рублей готовы платить курьерам. На такие вакансии приходится 32% от всех предложений. Менеджеры по продажам и по работе с клиентами, водители, токари, фрезеровщики и шлифовщики также попали в число специалистов, которым готовы были платить от 200 тыс. рублей в начале года. Доля таких вакансий — 6-8% от общего количества.

По данным аналитиков, чаще всего зарплаты более 200 тыс. рублей сотрудникам готовы платить компании, представлены в сферах строительства, недвижимости, эксплуатации и проектировании, промышленном оборудовании, технике, станках и комплектующих, перевозках, логистике, складах, ВЭД, автобизнесе и услугах для бизнеса.

Недавно мы рассказывали о том, что работодателям предложат развивать корпоративный спорт.

Информационный обзор редакции.

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