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Работодателям предложат развивать корпоративный спорт

В Пермском крае работодатели смогут заняться развитием корпоративного спорта. Соответствующий законопроект в парламент внес глава региона Дмитрий Махонин.

Freepik

Если документ примут, то работодатели смогут развивать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и содействовать участию работников в спортивных мероприятиях.

Рассматривать законопроект планируют в феврале. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, документ разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

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