Работодателям предложат развивать корпоративный спорт

Если документ примут, то работодатели смогут развивать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и содействовать участию работников в спортивных мероприятиях.

Рассматривать законопроект планируют в феврале. Как отметили в пресс-службе краевого парламента, документ разработан в соответствии с изменениями федерального законодательства в сфере физической культуры и спорта.