Средняя стоимость упаковки лекарства за год выросла на 22 процента

Средняя стоимость упаковки лекарства в Пермском крае за год выросла на 22% — до 393 рублей. Такие данные за 11 месяцев 2024 года приводит РБК со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.
В 2024 году жители Пермского края стали покупать меньше лекарств, но тратить на них больше денег. Было продано 61 млн упаковок, что меньше на 2 млн показателей прошлого года. На них потратили 23,8 млрд рублей (больше на 18% по сравнению с 2023 годом).
Самыми популярными препаратами у жителей Пермского края в 2024 году были жаропонижающие средства, лекарства для лечения болезней ЖКТ и антисептики.
Недавно мы публиковали результаты еще одной интересной статистики: средняя стоимость поездок на такси в Пермском крае — одна из самых высоких в ПФО.
Информационный обзор редакции.
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