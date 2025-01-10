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Средняя стоимость упаковки лекарства за год выросла на 22 процента

Средняя стоимость упаковки лекарства в Пермском крае за год выросла на 22% — до 393 рублей. Такие данные за 11 месяцев 2024 года приводит РБК со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Shutterstock

В 2024 году жители Пермского края стали покупать меньше лекарств, но тратить на них больше денег. Было продано 61 млн упаковок, что меньше на 2 млн показателей прошлого года. На них потратили 23,8 млрд рублей (больше на 18% по сравнению с 2023 годом).

Самыми популярными препаратами у жителей Пермского края в 2024 году были жаропонижающие средства, лекарства для лечения болезней ЖКТ и антисептики.

Недавно мы публиковали результаты еще одной интересной статистики: средняя стоимость поездок на такси в Пермском крае — одна из самых высоких в ПФО.

Информационный обзор редакции.

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