Средняя стоимость поездок на такси в Пермском крае — одна из самых высоких в ПФО

В Пермском крае средняя стоимость один км пути была равно 41,3 рубля. Такие данные приводит Росстат. Выше показатель только в Нижегородской области — 45,9 рубля.

Самая низкая средняя стоимость поездки на такси среди регионов ПФО — в Татарстане. По данным статистики, цена составила 31 рубль за один км пути и практически не изменилась за год.

Информационный обзор редакции.