Средняя стоимость поездок на такси в Пермском крае — одна из самых высоких в ПФО

Пермский край выбился в лидеры Приволжского федерального округа по средней стоимости поездок на такси. Усредненный показатель для 14 регионов составляет 36 рублей за один км по данным ноября 2024 года.
В Пермском крае средняя стоимость один км пути была равно 41,3 рубля. Такие данные приводит Росстат. Выше показатель только в Нижегородской области — 45,9 рубля.
Самая низкая средняя стоимость поездки на такси среди регионов ПФО — в Татарстане. По данным статистики, цена составила 31 рубль за один км пути и практически не изменилась за год.
Информационный обзор редакции.
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