Пермьстат: больше всего за месяц подорожала икра лососевых

В топе продуктов, на которые выросли цены в Пермском крае, лидирует икра лососевых рыб (+28,8%). За сентябрь она подорожала на 9,5%. О причинах увеличения стоимости икры и рыбы мы рассказывали в этой статье: эксперты назвали причины и предположили, что рост продолжится.

Также в число продуктов, подорожавших больше всего в октябре, вошли сливочное масло (+8%, но за год — на 37,8%), свекла (+8%), молоко и сыры (+5,5%), а также охлажденная и мороженая рыба лососевых пород (+4,9%). Средний чек в кафе, столовых и ресторанах в октябре вырос на 1,2-2%. В пределах 0,7-5,1% увеличились цены на говядину и баранину, хлеб, муку, сливки, сметану, йогурты, творог, овощные консервы, шоколад. Еще выросла стоимость картофеля, чеснока, помидоров, зелени (в пределах 4%).