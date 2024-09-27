Пермяки отдали телефонным мошенникам более 1,5 млрд рублей

С начала 2024 года на территории Пермского края было зарегистрировано 12300 преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Большинство из них, по данным министерства территориальной безопасности Прикамья, относятся к категории мошенничества.

Общий ущерб от подобных преступлений составил уже более 1,5 млрд. рублей. Мошенники используют проверенные схемы («безопасный счет», «родственник в беде», «взлом личного кабинета на Госуслугах»). Также появилась новая схема «Я по объявлению», нацеленная на пермяков, продающих что-либо на сайтах объявлений.

Ранее мы сообщали, ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков, поступивших жителям Пермского края. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за летний период заблокировала более 13 миллионов вызовов, а с начала года — более 33 миллионов спам-звонков.