Цифра дня: с начала года было заблокировано более 33 млн спам-звонков

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков, поступивших жителям Пермского края. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за летний период заблокировала более 13 миллионов вызовов, а с начала года — более 33 миллионов спам-звонков.

Наибольшее количество спам-звонков пермякам поступало в июне. В целом за 2024 год жители Прикамья чаще всего сталкивались со спамом летом, при этом количество заблокированных вызовов выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным МТС, пермякам чаще всего поступали рекламные спам-звонки и вызовы с целью проведения опросов жителей

В 2023 году общее время заблокированных спам-звонков в Пермском крае составило более 13 миллионов минут, при этом средняя длительность одного такого вызова — около 11 секунд.