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Финансы

Яйца, картофель и крупы подорожали за месяц

unsplash

Стало известно, как изменились цены на продукты с декабря 2023 по январь 2024 года. Больше всего подорожали овощи, фрукты, яйца.

По данным Пермьстата, на 20-30% выросла стоимость огурцов, помидоров, капусты, на 9-11% подорожали грибы, морковь, картофель, свекла. Цена яиц, круп и бобовых стала выше на 1%, а подсолнечного масла – на 2%. Изменились цены в пределах 2-27% на большинство фруктов, в том числе на бананы. Цены в кафе, столовых, ресторанах также выросли, на 1,2-1,6%.

В то же время в диапазоне 1,7-3,3% подешевели орехи, лимоны и апельсины, сахар, свинина, мясо птицы, колбаса сырокопченая, мука, творожок детский, какао, консервы томатные, чай черный байховый. 

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