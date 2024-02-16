В магазинах выросли цены на бананы

За год стоимость бананов в Перми выросла в несколько раз. Президент торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов объяснил повышение цен несколькими причинами, сообщает РБК. Это изменение спроса, проблемы с логистикой и беспорядки в Эквадоре, являющимся лидером среди поставщиков на российский рынок.

Еще одна причина – уменьшение количества бананов на прилавках магазинов. Это связано с временным запретом Россельхознадзора нескольким поставщикам на ввоз фруктов в Россию. В феврале в бананах нашли многоядных мух-горбаток, которые считаются опасным вредителем и потенциальными переносчиками холеры.

Стоимость бананов в пермских сетевых магазинах колеблется от 128 до 160 рублей. По данным Ростата, в декабре 2023 года стоимость бананов в среднем достигала 140 рублей.