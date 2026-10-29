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Дизайн

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Стала известна тема краевого форума креативных индустрий «Сферы» в этом году

Фонд креативных индустрий Пермского края поделился, чему будет посвящен ежегодный форум креативных индустрий. В «ПермьЭКСПО» 13 ноября он объединит креативную индустрию, бизнес и государство и даст старт проектам, которые представят на «Сферах—2027».

Фонд креативных индустрий Пермского края / ВКонтакте
Фонд креативных индустрий Пермского края / ВКонтакте
Фонд креативных индустрий Пермского края / ВКонтакте

В этом году событие посвятили дизайну как инструменту развития региона: от городской среды и моды до сервисов, брендинга и коммуникаций.

Планируется четыре основных направления:

  • Дизайн среды и интерьера
  • Дизайн моды
  • Сервис-дизайн и дизайн-мышление
  • Коммуникационный дизайн и брендинг

В программу войдут выступления экспертов федерального уровня, презентации региональных проектов, дизайн-спринты, конкурс-хакатон, нетворкинг, а также работа с вызовами бизнеса и государства.

Одно из центральных событий — пленарная сессия «Дизайн-заказ на 2027 год». На ней игроки креативной индустрии, бизнес и власть определят задачи для совместной работы на следующий год.

Дебют ожидается у Центра креативных индустрий — пространства, где творческие команды смогут развивать свои проекты, создавать прототипы и находить заказчиков. Его презентация пройдет на форуме.

Ранее мы рассказывали, что Пространство «Тут» открывает набор в новую лабораторию.

Информационный обзор редакции. 12+

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