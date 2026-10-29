Стала известна тема краевого форума креативных индустрий «Сферы» в этом году

Фонд креативных индустрий Пермского края поделился, чему будет посвящен ежегодный форум креативных индустрий. В «ПермьЭКСПО» 13 ноября он объединит креативную индустрию, бизнес и государство и даст старт проектам, которые представят на «Сферах—2027».
В этом году событие посвятили дизайну как инструменту развития региона: от городской среды и моды до сервисов, брендинга и коммуникаций.
Планируется четыре основных направления:
- Дизайн среды и интерьера
- Дизайн моды
- Сервис-дизайн и дизайн-мышление
- Коммуникационный дизайн и брендинг
В программу войдут выступления экспертов федерального уровня, презентации региональных проектов, дизайн-спринты, конкурс-хакатон, нетворкинг, а также работа с вызовами бизнеса и государства.
Одно из центральных событий — пленарная сессия «Дизайн-заказ на 2027 год». На ней игроки креативной индустрии, бизнес и власть определят задачи для совместной работы на следующий год.
Дебют ожидается у Центра креативных индустрий — пространства, где творческие команды смогут развивать свои проекты, создавать прототипы и находить заказчиков. Его презентация пройдет на форуме.
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