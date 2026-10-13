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Искусство

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Пространство «Тут» открывает набор в новую лабораторию: подростки будут «опредмечивать» свои эмоции

Детская арт-резиденция «Тут» открывает набор в новую лабораторию для подростков до 14 лет. Она будет посвящена форме эмоций: их будут «опредмечивать».

Фото с выставки «Большой коралловый миф
Катя Дегтерева

Фото с выставки «Большой коралловый миф

Куратором лаборатории выступит художник из Красноярска Юра Адомейко. В своей практике он прибегает к методу авторской мифологии: абстрактным понятиям придает форму, «опредмечивая» их. В центре внимания художника — природа творчества, взаимоотношения материала и автора, процессы формообразования, взаимодействие формы с пространством, а также темы лени и скуки.

Участникам арт-резиденции предстоит поработать с бетоном и железом, картоном, красками, пластиком, деревом, пенополистеролом. Вместе с Юрой Адомейко подростки создадут пространство, где каждый изобразит форму своих эмоций. Все объемные объекты на выставке-инсталляции расположат на полу в формате большого игрового поля, которое можно продолжить наполнять вместе со зрителями и после открытия 3 ноября.

Информационный обзор редакции. 12+

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