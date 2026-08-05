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Больше трети пермяков сократили использование автомобиля этим летом

Летом жители России стали реже пользоваться личными автомобилями из-за проблем с бензином. Причем Пермский край оказался в тройке регионов, где таких водителей было много. Напомним, с июня стоимость топлива росла, его ограничивали на АЗС, в том числе, не продавали в отдельную тару.

Unsplash

38% пермяков стали реже пользоваться машинами. Об этом свидетельствуют данные опроса портала «Дром.ru». Для каждого пятого жителя Пермского края стоимость топлива не станет препятствием для отказа от авто. У остальных опрошенных есть границы: 20% оставят авто при стоимости бензина 100 руб. за литр, 11% — при 150 руб. за литр и 10% — при 200 руб. за литр.

Также в списке регионов, где автомобилисты сократили использование машины, стали Крым (46%), Воронежская и Тюменская области (37%).

Информационный обзор редакции.

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