Больше трети пермяков сократили использование автомобиля этим летом

38% пермяков стали реже пользоваться машинами. Об этом свидетельствуют данные опроса портала «Дром.ru». Для каждого пятого жителя Пермского края стоимость топлива не станет препятствием для отказа от авто. У остальных опрошенных есть границы: 20% оставят авто при стоимости бензина 100 руб. за литр, 11% — при 150 руб. за литр и 10% — при 200 руб. за литр.

Также в списке регионов, где автомобилисты сократили использование машины, стали Крым (46%), Воронежская и Тюменская области (37%).

Информационный обзор редакции.